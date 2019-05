Grand Cherokee Trackhawk: Schnellster auf Eis

Schnell, schneller, Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Mit maximal 280 km/h und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 257 km/h schaffte der US-Amerikaner jetzt im immer noch frostigen Russland einen neuen Geschwindigkeitsrekord für SUV auf Eis - konkret auf dem zugefrorenen Baikalsee.



Bei dieser Rekordfahrt lag der Fokus der Ingenieure und Mechatroniker beim stärksten Serien-SUV der Welt mit 710 PS starkem, 6,2 Liter großem V8-Kompressormotor auf einem intelligenten Management von Motor und Bremsen. Das Eis des Baikalsees stellt höchste Anforderungen an die elektronische Traktions-Kontrolle beim Beschleunigen wie auch beim Bremsen nach dem Rekord.



Die Speed Days des Eisfestivals finden seit 2011 statt. "In den vergangenen acht Jahren fielen auf dem Baikal-Eis mehr als 20 Geschwindigkeitsrekorde in verschiedenen Fahrzeugklassen", so ein Jeep-Sprecher.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 02.05.2019