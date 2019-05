Grand Dink 300i ABS: Jubiläums-Roller von Kymco

Auf dem Roller-Markt fährt die Marke Kymco vorneweg. Seit 25 Jahren sind die Taiwanesen in Deutschland am Start. Das gilt es zu feiern. Aus diesem Grund präsentiert Kymco jetzt die neueste Auflage eines Dauerbrenners: den Grand Dink 300i ABS.



Die Geschichte dieses Vorzeigerollers reicht bis 2001 zurück. Als ideales City-Gefährt fand er schon bald eine breite und treue Anhängerschaft. Vor allem der Alltagsnutzen, die ausgefeilte Technik, das einfache Handling und seine Wendigkeit wird von Kunden geschätzt. Seit der Einführung hat Kymco weitere Modellversionen in verschiedenen Hubraumklassen auf die Räder gestellt, das letzte Grand Dink Modell wurde 2012 vorgestellt.



Mit dem neuen Grand Dink 300i ABS hat das Warten ein Ende. Der reisefreundliche Tourenroller in neuem Design bietet einen komplett freien Durchstieg, viel Platz und großzügigen Stauraum. Sein Fahrwerk soll für Laufruhe und Sicherheit sorgen.



Der neue Grand Dink 300i ABS unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von seinen Vorgängern. So wurde das Design stark überarbeitet, vor allem im Frontbereich zeigt sich der Roller von einer ganz neuen Seite. Die sportlich gestaltete Front wird von zwei hellen H7-Scheinwerfern dominiert - mit dieser Leuchteinheit ist der sportliche Roller nicht zu übersehen im Stadtverkehr oder auf dunklen Landstraßen. Die Linienführung der Frontpartie setzt sich am hochgezogenen Heck fort und vollendet sich in einem spitz nach oben zulaufenden LED-Rücklicht.



Der Euro-4-Motor des Grand Dink 300i ABS wurde neu entwickelt und bietet mit seinen 270 Kubik eine Leistung von 16,4 kW/22,3 PS bei 7750 U/min. Für Stabilität sorgen ein Stahlrohrrahmen, eine hydraulische Teleskopgabel mit 95 Millimeter Federweg, die das 13-Zoll-Vorderrad über unebene Straßen führt, und fünffach verstellbare Federbeine am 12-Zoll-Hinterrad. Der Grand Dink 300i ist serienmäßig mit ABS-System und zwei Scheibenbremsen ausgestattet.



Der neue Grand Dink 300i ABS ist in Deutschland in den Farben Diamond Silver matt und Solid Red glänzend erhältlich. Der Preis für den Tourenroller mit umfangreicher Serienausstattung beträgt 4.680 Euro zuzüglich Überführungskosten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 23.05.2019