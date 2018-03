Grandland X: Opel rüstet den X-Man auf

Anzeige

Der Grandland X ist das Flaggschiff in Opels X-Familie. Jetzt fährt der Crossover endlich auch standesgemäß motorisiert vor. Und lässt mit der Ultimate-Ausstattung kaum Wünsche offen. Das ultimative Fahrerlebnis?



Bisher gab es den Grandland X nur mit einem Dreizylinder-Turbobenziner mit 130 PS oder Vierzylinder-Diesel mit 130 PS. Jetzt hat Opel aufgerüstet und dem Grandland einen Top-Diesel mit 130 kW/177 PS spendiert. Den gibt es nur in Verbindung mit einer 8-Stufen-Automatk. Aggregat und Automatik passen zum Auto, das wird schon nach wenigen Metern im spanischen Baskenland klar.



Die drehfreudige Motor mit 400 Newtonmeter maximalem Drehmoment sorgt dafür, dass der Crossland X flott vorwärts kommt und agil am Gas hängt, 214 km/h beträgt die Höchstgeschwindigkeit. Dazu kommt ein Fahrwerk, bei dem die Ingenieure einen guten Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort gefunden haben, der eher Richtung Sportlichkeit tendiert. Flotte Kurven machen diem immerhin 1,5 Tonnen schweren Auto nichts aus, und Bodenwellen schluckt es ordentlich weg. Wenn auch ein bisschen mehr Federungskomfort auf schlechten Straßen manchmal wünschenswert wäre.



So motorisiert und mit der neuen Top-Linie "Ultimate" ausgestattet, ist der 4,48 Meter lange Grandland X nämlich ein echtes Langstreckenauto. Die gut verarbeiteten Materialien wirken gefällig im ansonsten eher schlicht gehaltenen, aber übersichtlichen Innenraum des SUV. Wer sich für Panoramadach für 700 Euro Aufpreis entscheidet, das anders als etwa das "Navi 5.0 IntelliLink" mit 8-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay und DAB, die AGR-Sitze, das Denon-Premium-Soundsystem, die Lederausstattung und die Bicolor-Felgen nicht serienmäßig an Bord ist, wird feststellen, dass der Innenraum noch geräumiger wirkt. Nicht nur optisch, sondern auch auf dem Papier, richtig Platz bietet der Kofferraum: 514 Liter passen ins Gepäckabteil, bei umgeklappter Rückenlehne sind es bis zu 1.652 Liter. Dazu kommen zwei Tonnen Anhängelast - wer also mit Anhänger unterwegs ist, muss sich auch keine Sorgen machen.



Das Rundum-Sorglos-Paket von Opel mit der Top-Ausstattung und dem Top-Diesel macht einen richtig guten Eindruck und verleiht dem Grandland X den nötigen Spritzer Dynamik, den die beiden anderen Aggregate nicht leisten können und auch nicht sollen. Wer viel fährt, ist mit dem sparsamen, aber starken Diesel - das Aggregat erfüllt die neueste Norm Euro 6d temp - bestens gerüstet. Es ist eben der bisher ultimative Grandland X.



Mirko Stepan / mid





Technische Daten Opel Grandland X 2.0 Diesel "Utimate":



Fünftüriger, fünfsitziger Crossover, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.477/2.098 (mit Außenspiegeln)/1.609/2.675, Leergewicht: 1.575 kg, Zuladung: 515 kg, Tankinhalt: 53 l, Kofferraumvolumen: 514 bis 1.652 l.

Antrieb: Vierzylinder-Turbo-Diesel, Hubraum: 1.997 ccm, Leistung: 130 kW/177 PS bei 3.750 U/min, maximales Drehmoment: 400 Nm bei 2.000 U/min, 0-100 km/h: 9,1 s, Höchstgeschwindigkeit: 214 km/h, 8-Sufen-Automatikgetriebe, Vorderradantrieb, Durchschnittsverbrauch: 4,9 l, CO2-Ausstoß: 128 g/km, Preis: ab 42.610 Euro.