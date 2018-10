Große Oper bei Porsche

Ein Porsche mit 300 PS steckt in der Tombola. Denn beim Leipziger Opernball geht es nicht nur ums Tanzen im Smoking, sondern auch um den guten Zweck. Erlöse aus dem Losverkauf gehen an die Stiftung "Leipzig hilft Kindern".



"Der Leipziger Opernball ist mittlerweile aus dem Porsche-Terminkalender nicht mehr wegzudenken", sagt Porsche-Chef Oliver Blume. "In den vergangenen Jahren konnten unsere Hauptgewinne dazu beitragen, Rekorderlöse bei der Opernball-Tombola zu erzielen." Das sei ein toller Erfolg, den man mit der Verlängerung des Engagements auch 2019 anstrebe.



Glanzpunkt des Abends ist die prominente Begleitung der Tombola-Verlosung durch Porsche-Markenbotschafter Patrick Dempsey. Als Glückspilz konnte sich Yvonne Franke aus Halle (Saale) über einen 718 Boxster in GT-Silbermetallic mit rotem Verdeck und gleichfarbiger Lederinnenausstattung freuen. Eine Kombination, die auf das Jubiläum "70 Jahre Porsche Sportwagen" Bezug nimmt: Sie entspricht der Konfiguration des Porsche 356 "Nr. 1" Roadster - der erste unter dem Namen "Porsche" gebaute Sportwagen aus dem Jahr 1948.



Mit einer sportlichen Gesamtleistung von 220 kW/300 PS, einer kernigen Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h kann sich der Hauptgewinn sehen- und hörenlassen.

