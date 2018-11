Große Reparaturen als Verkaufsgrund

Auch wenn es noch so weh tut: Irgendwann ist in der Beziehung zwischen Mensch und Auto der Zeitpunkt gekommen, sich zu trennen. Die Gründe dafür sind vielfältig wie das Autofahrerleben selbst.



Bei einer Umfrage im Auftrag von AutoScout24 kristallisieren sich dann aber doch schnell die Hauptauslöser fürs Auseinandergehen heraus. So erklären 63 Prozent der deutschen Autohalter, dass sie ihr Auto verkaufen würden, wenn mit häufigen Reparaturen zu rechnen sei. Auch wenn ein größerer Schaden auftritt, ist für jeden Zweiten (52 Prozent) die Zeit für einen Neuanfang gekommen. "Immerhin 36 Prozent würden verkaufen, wenn sich die eigenen Lebensumstände geändert haben und der Alte nicht mehr passt, etwa wenn Kinder kommen und man somit ein größeres Fahrzeug benötigt", heißt es.



Nur 26 Prozent würden ein Fahrzeug veräußern, wenn es die Grenzwerte für Feinstaub, Stickoxide & Co. nicht mehr einhält. Auffallend: Dieser Punkt ist vor allem für Frauen wichtig: 29:23 Prozent lautet das (Geschlechter-)Verhältnis. Für die Herren ist die Optik ein wichtiger Faktor: 18 Prozent würden das alte Auto ziehen lassen, wenn ihnen ein neues besser gefällt, aber nur zwölf Prozent der Frauen.

