Großes Interesse am neuen Actros

Der Actros ist das Flaggschiff der Mercedes-Lkw. Entsprechend vielbeachtet verläuft die Weltpremiere der neuen Generation auf der Nutzfahrzeuge-IAA in Hannover.



Die Resonanz auf den neuen Actros fiel durchwegs positiv aus, so die Brummi-Bauer. Als besten Beweis verweisen sie auf das große Interesse der langjährigen Großkunden Siegfried und Anton Hegelmann, die gemeinsam die Firmengruppe Hegelmann leiten. Stefan Buchner, Leiter Mercedes-Benz Trucks: "Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und sind stolz darauf, dass der neue Actros so gut bei den Kunden und Messebesuchern ankommt."

