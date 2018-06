Großes Interesse an privatem Carsharing

Anzeige

Von wegen "der Deutschen liebstes Kind": Gut jeder dritte Bundesbürger kann sich vorstellen, sein Privatauto an eine fremde Person zu vermieten. Männer stehen dem privaten Carsharing etwas aufgeschlossener gegenüber als Frauen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage im Auftrag des Online-Marktplatzes Turo.



Nicht wirklich überraschend: Die Altersgruppe derjenigen, die am ehesten bereit wären, ihr privates Fahrzeug zu vermieten, ist die der 25- bis 34-Jährigen. Je älter die Befragten, desto größer wird die Skepsis. "Auffällig ist zudem der Einfluss des Einkommens", heißt es bei Turo. Und: Mit dem Gehalt steigt auch das Interesse, mit dem eigenen Auto zusätzliches Geld zu verdienen, etwa um die Betriebskosten zu senken. Das größte Problem, das die Deutschen beim Verleih ihres privaten Fahrzeuges haben, ist die Furcht vor Beschädigungen. Auch die Sorge, auf den Reparaturkosten sitzenzubleiben oder darüber, was der Mieter mit dem eigenen Auto alles so anstellt, sind Hemmschwellen für Skeptiker.