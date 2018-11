Grüne Welle vor den Toren Hollywoods

Es sind zwar nicht die Oscars, die anlässlich der Los Angeles Auto Show verliehen werden, aber über die Auszeichnungen zum "Green Car of the Year 2019" können sich Autobauer dennoch freuen. Schließlich würdigen die Preise die Vorreiter in Sachen Umweltschutz - in Zeiten von Dieselgate und Schadstoffdiskussionen ein Aspekt, mit dem jeder Hersteller punkten möchte.



Das Fachmagazin Green Car Journal hat die dritte Generation der Honda-Insight-Limousine zum "Green Car of the Year 2019" gekürt. Das Modell wird auf dem deutschen Markt allerdings nicht angeboten. Ebenfalls ausgezeichnet: der Jaguar I-Pace als 2019er "Luxus Green Car of the Year" und der Mitsubishi Outlander PHEV "Green SUV of the Year".



"Die Finalisten waren wirklich außergewöhnlich. Sie zeigen den Wandel der Autohersteller, die immer umweltfreundlichere und effizientere Modelle im Programm haben, die gleichzeitig Fahrspaß bieten", sagte Ron Cogan, Herausgeber und Verleger des Green Car Journal und von GreenCarJournal.com. Die Gewinner Honda Insight, Jaguar I-Pace und Mitsubishi Outlander PHEV seien dank höherer Effizienz und geringeren CO2-Emissionen führend beim Umweltschutz und böten gleichzeitig alles, was man von einem Fahrzeug in der jeweiligen Klasse erwarte.



In der Jury sitzen unter anderem TV-Legende und Auto-Fan Jay Leno und Jean-Michel Cousteau. Der Sohn des Meeresforschers und Tierfilmers Jacques-Yves Cousteau ist der Präsident der Ocean Futures Society.

