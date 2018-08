GSi für die Corsa-Reihe

Der GSi ist bei Opel so etwas wie die Light-Version des OPC. Jetzt gibt es auch den aktuellen Corsa wieder in der bewährten Kombination aus flottem Turbomotor und OPC-Chassis. Der Basispreis: 19 960 Euro. Für diese Summe bekommt der Käufer den Dreitürer mit 1,4-Liter Turbobenziner, der 150 PS per kurz übersetztem Sechsgang-Schaltgetriebe an die Vorderräder liefert. Opel verspricht reichlich Durchzugskraft und ein Drehmomentplateau von 220 Nm zwischen 3000 und 4500 U/min. Daraus resultiert eine Spurtzeit auf 100 km/h von 8,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 207 km/h. mid/Bild: Opel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018