GTI-Event in Wolfsburg: Treffen der Generationen

Er ist immer noch das Vorzeige-Auto unter den kompakten Sportlern: der Golf GTI. Am 1. September dreht sich in Wolfsburg beim GTI Coming Home einen Tag lang alles um die Ikone.



Wenn Volkswagen zum zweiten Mal zur großen GTI-Party an den Geburtsort des Golf bittet, darf Volkswagen Classic nicht fehlen. Rund um die Volkswagen Arena zeigt die Klassiker-Abeteilung sieben Hingucker aus vier Jahrzehnten: Mit dabei sind ein Ur-GTI, ein Golf II GTI 16V und die Jubiläums-Editionen bis hin zum GTI Clubsport S . Ebenfalls am Start ist Jochi Kleint mit dem Golf II Pikes Peak von 1987. Der Power Golf leistet 480 kW/652 PS und wird nicht nur eingefleischte GTI-Fans begeistern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 31.08.2018