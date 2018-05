GTI-Topmodell macht die Welle am Wörthersee

Anzeige

Der Golf GTI besitzt bei seiner Fangemeinde Kultstatus. Das größte GTI-Treffen der Welt findet im Mai 2018 am Wörthersee statt. Im österreichischen Reifnitz werden wieder mehr als 100.000 Besucher erwartet.



Volkswagen will den Teilnehmern und Besuchern ein besonderes Schmankerl präsentieren: die seriennahe Studie des neuen Golf GTI TCR. Als Hommage an die Fans soll der 290-PS-GTI in seiner Weltpremiere am Wörthersee enthüllt werden. Das künftige Topmodell der weltweit mehr als 2,2 Millionen Mal verkauften GTI-Serie kommt bereits Ende 2018 auf den Markt.