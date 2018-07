Gummi neu gemischt, Scheibe besser gewischt

Anzeige

Gummimischungen spielen nicht nur für Reifen eine große Rolle. Ein verbesserter Grip kann auch Scheibenwischblättern ein Plus an Reinigungsstärke verleihen. Die Karten neu gemischt hat Beispielsweise die Firma Valeo. Das Valeo "Silencio" Wischersortiment zeichnet sich durch eine optimierte Leistung während der gesamten Lebensdauer aus.



Die Flachwischer-Technologie punktet durch eine höhere Abdeckung mit einem vereinfachten Sortiment und einem neuen Gummi: "VisioRubber". Die dabei eingesetzte neue Gummimischung basiert auf einer neuen Formel, bei der natürliches und synthetisches Gummi auf eine spezielle Weise vermischt werden. Der Gummi-Schneidprozess wurde ebenfalls verbessert, die so geschärfte Gummikante sorgt über einen längeren Zeitraum für mehr Effizienz. Zudem wird die Produktleistung durch eine entsprechende Beschichtung gesteigert. So behält der Fahrer den Durchblick.