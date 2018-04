Gut aussehender Gigant mit viel Platz und Power

Anzeige

Super sportlich, extrem elegant und dabei absolut alltagstauglich. Der neue Cayenne von Porsche bietet all das. Erst recht in der S-Version. Wohlfühlen ist angesagt an Bord des eleganten Giganten, und natürlich ganz viel Fahrspaß.

Porsche hat die inzwischen dritte Generation seines Erfolgsmodells Cayenne ins Rennen geschickt. Bei der kompletten Neuentwicklung haben die Stuttgarter Autobauer mal wieder großes Fingerspitzengefühl bewiesen. Quasi in allen Bereichen wurde eine ordentliche Schippe draufgelegt, ohne dabei die typische Design-DNA zu vernachlässigen. Neu, aber doch vertraut. Das trifft es im Fall des Cayenne ziemlich gut.

Das Testfahrzeug in Zahlen Motor: Sechszylinder Hubraum: 2894 ccm Leistung: 324 kW (440 PS) bei U/min: 5700 bis 6600 max. Drehmoment: 550 Nm bei U/min: 1800 bis 5500 Normverbr.: 9,4 Liter Superplus CO2-Emission: 213 g/km Testverbrauch: 11,9 Liter von 0-100 km/h: 5,2 sec. Höchstgeschw.: 265 km/h Länge/Breite: 4918/2194 mm Höhe/Radstand: 1983/2895 mm Leergewicht: 2020 kg Zuladung: 820 kg Kofferraum: 770 Liter Tankinhalt: 75 Liter Reifen vorne: 255/55 ZR 19 XL Reifen hinten: 275/50 ZR 19 XL Grundpreis: 91 964 Euro

Das Design des Edel-SUV orientiert sich sehr stark an der Sportwagen-Ikone 911 und ist erstmals mit Mischbereifung und Hinterachslenkung zu haben. Zusätzlich zu diesen typischen Sportwagen-Elementen verbessern der serienmäßige Allradantrieb, 4D-Chassis Control, Dreikammer-Luftfederung und eine elektrische Wankstabilisierung die Fahreigenschaften. Die Offroad-Tauglichkeit des trotz deutlich erweiterter Serienausstattung im Vergleich zum Vorgänger um bis zu 65 Kilogramm leichteren Cayenne bleibt dabei unangetastet.