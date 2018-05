Gut vorbereitet auf Urlaubsfahrt

Anzeige

Die erste Reisewelle ist gerade unterwegs, die Fahrt in den Jahresurlaub steht kurz bevor. Eine gute Zeit, um sich auf den Fall der Unfälle vorzubereiten. Denn immerhin rund 30.000 Autofahrer werden jedes Jahr im Ausland in einen Verkehrsunfall verwickelt. "Tendenz steigend", wie die Sachverständigen-Organisation Dekra anmerkt.



"Durch eine gute Vorbereitung können sich Autofahrer bei einem Auslandsunfall viel Ärger und Kosten ersparen", sagt Dekra-Spezialist Andreas Schäuble. So gehört nach wie vor die Grüne Karte bei Auslandsfahrten ins Handschuhfach, denn sie erleichtert die Unfallabwicklung. "Hilfreich ist auch der Europäische Unfallbericht, am besten mit Ausfüllhilfe in mehreren Sprachen, erhältlich beim Kfz-Versicherer", rät Schäuble. Ein Schutzbrief für Panne, Unfall und Krankheit bietet zusätzliche Sicherheit.



Eigentlich klar: Warndreieck, Verbandkasten und Warnwesten müssen an Bord sein. In vielen Ländern besteht Warnwestenpflicht für den Fahrer, in Italien, Bulgarien und der Slowakei für alle Insassen. In Spanien sind sogar zwei Warndreiecke Pflicht. Bei Verstößen drohen teils erhebliche Geldbußen.