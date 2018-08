Gute Noten für Knaus-Tabbert-Wohnwagen

Wie zufrieden sind Wohnwagen-Besitzer mit ihrem rollenden Feriendomizil? Diese Frage klärt jetzt das Fachmagazin "Caravaning" im Rahmen einer groß angelegten Leserumfrage. Dabei schneiden Produkte von Knaus Tabbert und Weinsberg überdurchschnittlich gut ab.



So belegt der Tabbert da Vinci zahlreiche erste und zweite Plätze etwa bei den Kriterien Badezimmer, Sicherheit, Gesamteindruck, Betten und Schlafkomfort. 94 Prozent der Besitzer würden sich wieder für dieses Modell entscheiden. Und stolze 93 Prozent wieder für ein Produkt von Weinsberg, wo bei den Gebrauchten der CaraOne zu den Spitzenreitern in Sachen Mängelfreiheit, Bordelektrik, Chassis oder Bremsanlage zählt.



Zu den am besten bewerteten und wertstabilsten Campern überhaupt zählt der T@B. Seine Fahreigenschaften werden mit der hervorragenden Note 1,4 bewertet. Die Auswertung von Caravaning hat zudem ergeben, dass auch nach zehn Jahren noch 64 Prozent des ehemaligen Neupreises eines T@B auf dem Gebrauchtwagenmarkt üblich sind.

