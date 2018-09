Händlertage: Renault öffnet die Türen

Der Sommer geht, die Rabatt-Tage kommen: Viele Autobauer wollen Kunden jetzt mit diversen Aktionen in ihre Showräume locken. Renault beispielsweise bietet im Rahmen der bundesweiten Händlertage für eine Vielzahl von Modellen eine Null-Prozent-Finanzierung, kostenlose Winterkompletträder und 5 Jahre Garantie an.



Besitzer alter Diesel-Pkw erhalten außerdem beim Kauf eines neuen Dacia LPG-Modells den Flüssiggas-Antrieb ohne Aufpreis gegenüber der Benzinervariante. Wer sich angesprochen fühlt, kann an den Tagen der offenen Tür am 15. und 16. September 2018 bei einem Autohaus seines Vertrauens vorbeischauen.



Die Renault Winterkomplettrad-Aktion gilt für die gesamte Pkw-Palette mit Ausnahme von Zoe, Master und Trafic. Käufer eines Renault Koleos, Espace, Talisman und Talisman Grandtour erhalten Leichtmetall-Kompletträder kostenlos.



Auch für Kaufinteressenten eines neuen Dacia-Modells lohnt sich der Besuch der Aktionstage, verspricht der Hersteller: Denn im Tausch gegen einen Diesel-Pkw mit der Abgasnorm Euro 1, Euro 2, Euro 3 oder Euro 4 erhalten Kunden ein Dacia-Flüssiggasmodell ohne Aufpreis gegenüber der entsprechenden Benzinervariante. Voraussetzung ist, dass der Selbstzünder mindestens seit sechs Monaten auf den Besitzer zugelassen ist. Und: Dacia bietet LPG-Varianten für die Modelle Sandero, Logan MCV, Lodgy, Dokker, Dokker Express und Duster an.

