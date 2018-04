Härtetest für den Hybrid-Rennwagen

Anzeige

Nach dem Rückzug von Porsche scheint der Weg frei für Toyota: Die Japaner sind jedenfalls der Favorit in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2018. Aufschluss über das neue Kräfteverhältnis in der Königsklasse LMP1 gibt jetzt das 6-Stunden-Rennen in Spa-Franchorchamps.



Es sei der Beginn einer neuen Ära, sagen die Toyota-Verantwortlichen. In der Tat: Denn auf der belgischen Ardennen-Achterbahn rund 120 Kilometer von der Kölner Motorsport-Zentrale entfernt werden Performance und Effizienz des Hybridantriebs des Toyota TS050 Hybrid einem ersten Härtetest unterzogen. Nach sechs Jahren intensiver Duelle mit den Hybrid-Fahrzeugen anderer Hersteller in der LMP1-Klasse tritt Toyota nun gegen acht private, konventionell angetriebene Fahrzeuge an.



Das Hybridantrieb wurde gezielt weiterentwickelt, heißt es. Der Toyota TS050 Hybrid hat mehr als 25.000 Testkilometer zurückgelegt. Ziel ist der dritte Sieg im belgischen Spa. Neben dem Fuji Speedway in Japan findet auf dem Rundkurs wegen der Nähe zu Köln eines von zwei "Heimrennen" für Toyota statt. Die Sechs Stunden sind traditionell auch die Einstimmung auf die berühmten 24 Stunden von Le Mans.



Wie 2017 teilen sich Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López den TS050 Hybrid. Im zweiten Hybrid-Rennwagen der Japaner erhalten Sébastien Buemi und Kazuki Nakajima prominente Unterstützung. Kein Geringerer als der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso sitzt für Toyota am Steuer. Der Spanier der "hauptberuflich" für das englische McLaren-Team in der Formel 1 am Start ist, fiebert seinem Ausflug bereits entgegen: "Nach all der harten Arbeit, die das Team vor der Saison erledigt hat, freue ich mich auf mein erstes Rennen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft mit Toyota. Es wird umso spannender, je näher Le Mans kommt", sagt Fernando Alonso.



Was gibt es über die Fahrzeuge zu sagen? Beide Fahrertrios fahren ihre 1.000 PS starken Toyota TS050 Hybrid in der Le-Mans-Spezifikation mit niedrigem Abtrieb. Das heißt: weniger aerodynamischer Grip in den Kurven zugunsten höherer Höchstgeschwindigkeiten auf den langen Geraden. "Es ist die spannendste Zeit des Jahres, alle Teammitglieder und Fans freuen sich auf das erste Rennen. Wir wissen noch nicht genau, was wir bei der Performance erwarten können, da es mit den Newcomern in der LMP1 viele Unbekannte gibt. Aber für die Fans verspricht dies zusätzliche Spannung", sagt Teampräsident Hisatake Murata. "Unsere Priorität in dieser Saison liegt auf dem Sieg in Le Mans."