Hamburg Harley Days steigen im Juni

Hamburg bietet einen besonderen Wohlfühlfaktor - und zwar nicht nur Besuchern der Elb-Philharmonie. Auch Gäste, die einen diametral anderen Sound schätzen, kommen gerne an die Elbe. Zum Beispiel Harley-Fahrer.



Tausende Fans der Kultschmiede strömen Jahr für Jahr zu den Hamburg Harley Days, um drei Tage lang Party auf Europas größtem eintrittsfreien Motorrad-City-Event zu machen, "den gemeinsamen Lifestyle zu genießen und zusammen Motorrad zu fahren", wie die Veranstalter das Programm beschreiben.



Im Jahr 2019 steigt das Großevent mit dem hanseatischen Flair vom 28. bis zum 30. Juni. Schwerpunkt ist der 50. Geburtstag des Kultstreifens "Easy Rider", der 1969 das Lebensgefühl einer ganzen Generation auf den Punkt brachte. Als Homebase steht wieder das Gelände am Großmarkt zur Verfügung. Hier zeigen Harley-Davidson Dealer und freie Händler auf rund 40.000 Quadratmetern ihr komplettes Sortiment. Und dass es auch Musik und Gesang - garantiert nicht klassisch - und alles Gewünschte in Sachen Ernährung gibt, ist ja sowieso klar.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 30.04.2019