Handball live auf dem Mitsubishi Facebook-Kanal

Anzeige

Mitsubishi Motors in Deutschland ist seit Januar offizieller Partner des Deutschen Handballbundes (DHB). Und davon haben nicht nur das Frauen- und das Männer-Team des DHB etwas, sondern auch alle Handball-Fans. Denn die Autoimporteure werden das EM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft am 21. März gegen Spanien in Stuttgart auf dem deutschen Mitsubishi Motors Facebook-Kanal exklusiv übertragen. Als Kommentatoren-Team berichten Nationalspielerin Kim Naidzinavicius und Uwe Semrau live vom Spielfeldrand (facebook.com/mitsubishi.motors.de).



"Wir von Mitsubishi Motors in Deutschland sind stolz, bei diesem sehr wichtigen Qualifikationsspiel unsere Verbindung mit den beiden National-Teams zu zeigen", so Geschäftsführer Dr. Kolja Rebstock. Und DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober ergänzt: "Wir haben den Anspruch, auch zukünftig alle Länderspiele unserer A-Nationalmannschaft dem Livezuschauer anzubieten."