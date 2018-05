Hankook bleibt bei der Europa League am Ball

Anzeige

Der Reifenhersteller Hankook hat seinen Sponsoringvertrag mit der UEFA Europa League bis zur Saison 2020/21 verlängert. Ist das Ende der Laufzeit erreicht, wird Hankook neun Jahre lang den Vereinswettbewerb unterstützt haben - Rekord.



Mit dem neuen Vertrag erhält der Reifenhersteller jetzt auch das Recht, den "Player of the Week" zu präsentieren. Bei mindestens 30 Spielen während der Gruppenphase wird die Marke zudem durch zusätzliche LED-Bandenwerbung am Spielfeldrand präsent sein. Seit 2012 ist Hankook als Sponsoring-Partner aktiv. Han-Jun Kim, Präsident von Hankook Tire Europe, betont: "Die UEFA Europa League ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sportmarketing-Strategie. Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten der Welt und spielt insbesondere in den europäischen Ländern mit einem hohen Reifen-Absatzpotenzial eine große Rolle." Man freue sich, dass Hankook die erfolgreiche Partnerschaft mit der UEFA Europa League bis zur Saison 2020/21 fortsetze.