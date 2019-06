Hankook erfolgreich auf der Fußball-Bühne

Reifenhersteller Hankook ist nicht nur in der Erstausrüstung von Fahrzeugen erfolgreich unterwegs. Auch auf den Rennstrecken rund um den Globus und der Fußball-Bühne gehört das koreanische Unternehmen zu den Siegern. So ist Hankook offizieller Sponsor der UEFA Europa League. Höhepunkt war das Finale zwischen den beiden englischen Top-Klubs FC Chelsea und FC Arsenal in Baku in Aserbaidschan. Die Trophäe sicherten sich die "Blues", wie der FC Chelsea auch genannt wird, durch einen 4:1-Erfolg.



Auch für Hankook fällt die Bilanz positiv aus. So hatten Fußball-Fans aus ganz Europa die Möglichkeit, online über die "Hankook Ticket Arena" und über die vielen europäischen Facebook-Kanäle des Reifenherstellers VIP-Tickets für die Gruppen- und K.o.-Phase sowie das Final-Spiel in Baku zu gewinnen. Hankook verloste an den insgesamt 15 Spieltagen auf diesem Weg über 400 VIP-Tickets für die aktuelle Saison sowie bereits 20 Tickets für die kommende Saison 2019/20 und viele weitere Preise.



In den sozialen Netzwerken wurde schon im Vorfeld auf das Finale hin gefiebert. Mit der Aktion "10 Stops to Baku" stellte Hankook für seine Fans eine virtuelle Reise nach Baku nach. Postkarten aus zehn bekannten europäischen Städten, unter anderem Frankfurt am Main, München, Maribor, Zagreb, Belgrad, Sofia, Istanbul, Trabzon und Tbilisi, standen dabei für den Weg ins Finale nach Baku.



Über die Hankook-Ticket-Arena ( hankook.win/de/ ) konnten sich die Teilnehmer darüber hinaus einen Platz beim prestigeträchtigen "Fans Final" am Tag nach dem Endspiel in Baku sichern. Dort wurden die Gewinner vom ehemaligen Profi-Spieler Deco und dem bekannten YouTuber Behzinga gecoacht. Sie spielten anschließend ihr eigenes Match im Olympiastadion Baku.



"Die langjährige Partnerschaft mit der UEFA Europa League bietet uns eine einzigartige, europaweite Plattform und ist eine ideale Möglichkeit, unsere Markenbekanntheit in ganz Europa nachhaltig zu stärken. Deshalb freuen wir uns, dass so viele Fans die Angebote und Aktionen auf unseren europäischen Hankook-Plattformen angenommen haben. Das bekräftigt letztendlich unser langjähriges Engagement als Partner im europäischen Spitzen-Fußball", sagt Han-Jun Kim, Präsident von Hankook Tire Europe.



Hankook engagiert sich seit der Saison 2012/2013 in der UEFA Europa League als einer der Hauptsponsoren und unterhält damit die längste Partnerschaft. Die UEFA Europa League ist mit 64 Mannschaften und 205 Spielen der mit Abstand größte von der UEFA organisierte Wettbewerb und einer der größten seiner Art weltweit. Mehr als 60 Millionen Zuschauer verfolgen das Finale live an den TV-Bildschirmen.



Seit 2016 veranstaltet Hankook bei Spielen der UEFA Europa League zudem das "Center Circle Carrier Programm". Dort werden Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren Teil des Geschehens und tragen die Mittelkreisplane vor Spielbeginn ins Stadion. Indem vornehmlich Jugendliche, die beispielsweise Angehörige bei einem Autounfall verloren haben, die Chance bekommen, Center Circle Carrier zu werden, möchte Hankook auf das Thema "Verkehrssicherheit" aufmerksam machen. Da kann man nur sagen: 1:0 für Hankook.

