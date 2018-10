Hankook gibt Gummi für E-Mobilität

Um E-Autos sinnvoll und effizient auf die Straße zu bringen, braucht es nicht nur die richtige Batterietechnik, sondern auch die passenden Reifen. Der Kinergy AS ev von Hankook, hat jetzt den International Design Excellence Award (IDEA) in der Kategorie Automotive & Transport erhalten.



Der Kinergy AS ev zeichnet sich unter anderem durch ein besonders geringes Abrollgeräusch aus, das extra für Elektrofahrzeuge optimiert wurde. Bestimmte, während der Fahrt auftretende Tonfrequenzen werden reduziert. Komfort, Fahrleistung und Handling des Kinergy AS ev sind dabei vergleichbar mit High-Performance-Pkw-Reifen. Zudem punktet der Reifen mit einem an Stromkreise erinnerndes Blockdesign und speziell für Elektrofahrzeuge angepassten Seitenwänden mit verbesserter Aerodynamik und optimiertem Fahrverhalten.

