Hankook: Vom Allwetterreifen bis zum Show Car

Anzeige

Gib Gummi: Bei der Reifen-Fachmesse "Tire Cologne" ist so gut wie alles am Start, was in der Branche Rang und Namen hat. Vor allem Hankook fährt mit einem umfangreichen Portfolio in die Domstadt. Der Hersteller präsentiert vom 26. Mai bis 1. Juni 2018 unter anderem einen neu entwickelten Allwetterreifen für Pkw. Der im europäischen Entwicklungszentrum entstandene Allrounder soll die Tradition der Hankook-Produkte in diesem Segment fortführen, heißt es.



Im Mittelpunkt der Pkw-Produkte steht neben dem UHP Flaggschiffreifen Ventus S1 evo unter anderem der als Testsieger im großen Sommerreifentest 2018 der Auto Bild ausgezeichnete Ventus Prime. Hankooks Premium-Komfort-Sommerreifen wurde mit einer ausgewogenen Mischung aus Leistung, Komfort, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit entwickelt und konnte seine Leistungsfähigkeit im wohl größten unabhängigen Produkttest weltweit gegenüber mehr als 50 Marken bereits zum zweiten Mal eindrucksvoll dokumentieren, teilt der Hersteller stolz mit.



Auch das Reifen-Sortiment für Lkw und Busse kommt nicht zu kurz. Mit am Start ist der neue SmartCity AU04+, der das Busreifenprogramm der Marke ergänzt. Natürlich darf auch ein Show-Car auf dem Messestand nicht fehlen, deshalb hat der Reifenhersteller einen ganz besonderen Leckerbissen dabei: das aktuelle Projekt-Fahrzeug Eibach Audi RS5, bei dem Hankook als offizieller Partner die passenden Ventus S1 evo 20-Zöller stellt. Alles in allem also reichlich Gummi.