Hankook zeigt neues High-End-Flaggschiff

Beim Auftritt auf der Essen Motor Show (30. November bis 9. Dezember) liegt der Schwerpunkt des Reifenherstellers Hankook traditionell im Bereich der Ultra-High-Performance-Pneus. Highlight bei der Messe ist dieses Jahr deshalb auch folgerichtig der neue High-End-Reifen S1 evo 3 für Pkw und SUV, der ab nächstem Frühjahr auf dem europäischen Markt zunächst in 72 Dimensionen von 17 bis 22 Zoll angeboten wird. "Wir sind besonders stolz darauf, unser neues Flaggschiff unseren Kunden und Partnern auf dieser wichtigen Messe erstmals live für den deutschsprachigen Markt zu präsentieren", sagt Dietmar Olbrich Vizepräsident Vertrieb & Marketing von Hankook Reifen Deutschland.



Hankook ist zum 14. Mal in Folge auf der Essen Motor Show vertreten. Neben der gesamten Angebotspalette und Showcar-Highlights präsentiert der Reifenhersteller erstmals in Europa zwei neue Konzeptreifen, die in Zusammenarbeit mit dem Royal College of Art in London entwickelt wurden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 29.10.2018