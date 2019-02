Harley-Davidson elektrisiert Genf

Der Sommer 2019 wird für Harley-Davidson ein ganz besonderer in der inzwischen 1146-jährigen Unternehmensgeschichte: Für August ist das erste E-Modell der Kultmarke angekündigt, die LiveWire. Beim Genfer Autosalon wird das Strombike live und in Farbe zu sehen sein.



Die LiveWire, ab dem 5. März in Genf als Vorserien-Fahrzeug zu sehen, bildet für den Motorradbauer aus Milwaukee den Startschuss für eine Reihe elektrisch angetriebener Motorräder. Ab 32.995 Euro soll das E-Bike zu haben sein. Im Zuge der neuen Strategie "More Roads to Harley-Davidson" sollen neue Käuferschichten angesprochen werden - dementsprechend bringt Harley-Davidson auch neue Modelle mit herkömmlichem Antrieb auf den Markt.

