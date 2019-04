Harley-Davidson: Grünes Licht für das E-Bike

Wenn eine Kult-Marke wie Harley-Davidson das erste Elektro-Motorrad auf die Räder stellt, knistert es rund um den Globus vor Spannung. Jetzt hat das lange Warten ein Ende: Das Unternehmen läutet ganz offiziell die europäische Reservierungsphase für das elektrisch angetriebene Motorrad LiveWire ein. Soll heißen: Das Bike kann ab sofort bestellt werden.



Und so funktioniert die Reservierung: Wer eine LiveWire erwerben möchte, besucht einfach die Webseite der Marke, um den nächstgelegenen autorisierten LiveWire-Händler zu finden. Der nimmt dann die Vorbestellung und Anzahlung entgegen, heißt es. Nur autorisierte LiveWire-Händler werden ein Motorrad aus dem ersten für Europa bestimmten Kontingent erhalten, teilt Harley-Davidson mit. Die Fahrzeugauslieferungen sind für den Herbst 2019 geplant. Die unverbindliche Preisempfehlung für die LiveWire beträgt in Deutschland 32.995 Euro.



"Unglaublich viele Kunden wollen zu den Ersten zählen, die damit unterwegs sein werden. Im Herbst werden sie ihre Maschine erhalten. Die LiveWire ist nicht nur ein aufregendes neues Produkt für unser Unternehmen, sie bietet auch ein einzigartiges Fahrerlebnis", sagt Marketing-Direktor Steve Lambert. Er sei sehr zuversichtlich, was die Zukunft dieser Maschine anbelangt: "Und wir sind gespannt darauf, zu erleben, wie sie den Markt für zweirädrige Elektrofahrzeuge mitgestalten wird."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 16.04.2019