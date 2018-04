Harley macht seine Kunden froh

Anzeige

Kundenzufriedenheit scheint nicht in allen Branchen und bei allen Firmen ganz oben auf der Liste der Zielvorgaben zu stehen - bei Harley-Davidson ist das offensichtlich anders. Denn die Marke aus Milwaukee hat jetzt bei einer Umfrage Platz 1 in dieser Kategorie erreicht und sich gegen zahlreiche Konkurrenten durchgesetzt.



Insgesamt hat die Zufriedenheits-Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von n-tv 1.145 Marken und Unternehmen aus 53 Branchen untersucht, aufgeteilt in sieben Bereiche, darunter auch Mobilität. Die drei wesentlichen Faktoren der Untersuchung waren Zufriedenheit mit dem Unternehmen, Vertrauen in die Marke und die Weiterempfehlungsquote. Hier konnte der US-Motorradbauer punkten. Frank Klumpp, europäischer Marketing-Direktor von Harley-Davidson: "Wir freuen uns sehr darüber, dass die Konsumenten unsere Marke in allen drei Dimensionen so positiv bewertet haben."