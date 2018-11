Harley-Wettbewerb: "The Prince" ist der King

Manchmal ist es am besten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Beim Custom-Bike-Wettbewerb "Battle of the Kings", bei dem Harley-Davidson Vertragshändler ihr Können im Chopperbau unter Beweis stellen, bleibt der Adel unter sich: Sieger ist "The Prince".



Dass ein Prinz nur König werden konnte, ist eigentlich folgerichtig. Aber ein Custom-Wettbewerb hat bekanntlich eigene Gesetze, also mussten handwerkliches Können und Kreativität entscheiden. Und mit "The Prince" hat ein Newcomer beim Wettbewerb gezeigt, wer auf den Custom-Thron gehört: Harley-Davidson Bangkok war erstmals im Wettbewerb vertreten. "In einem Teilnehmerfeld von mehr als 300 Maschinen wurde "The Prince" auf Basis einer Street Bob die "Custom King"-Krone verliehen", teilt Harley-Davidson mit.



Das Besondere an diesem Harley-internen Wettkampf: Das Gesamtbudget für das Custom-Bike ist streng limitiert und die verwendeten Teile müssen zum großen Teil aus dem umfangreichen Harley-Davidson Zubehörkatalog stammen. So ist garantiert, dass der Umbau nicht in einer Devisen- und Materialschlacht endet.



Zu Beginn des Jahres wählten etwa 150.000 Fans die nationalen Champions. Die drei internationalen Finalisten wurden von einer Expertenjury ausgewählt, der unter anderem Journalisten und Custombike-Builder angehörten - sie votierten für Harley-Davidson Adelaide mit der "Back to the Track" auf Basis einer Roadster, Harley-Davidson Bologna mit der "Farm Machine" sowie "The Prince" aus Thailand, die schließlich das Rennen machte.



Auf der Motorradmesse EICMA in Mailand zeigt Harley-Davidson die drei heißen Maschinen am Messestand.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 06.11.2018