Harleys E-Motorrad erstmals in Europa

Das wird eine besonders spannende Europa-Premiere: Hersteller Harley-Davidson stellt auf der Zweiradmesse EICMA in Mailand erstmals auf dem alten Kontinent sein neues Elektrobike namens LiveWire vor. Und zwar am 6. November.



Die LiveWire soll im Lauf des Jahres 2019 in den Verkauf gehen. Sie ist die erste einer ganzen Reihe von elektrisch angetriebenen Harleys - das Unternehmen hat auch neue Modelle in den Segmenten Adventure Touring und Streetfighter angekündigt, die ab 2020 auf den Markt kommen sollen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 01.11.2018