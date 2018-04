Heiße Hummel: Der neue Suzuki Swift Sport

Anzeige

Der Suzuki Swift Sport hat seinen Ursprung im 1986 eingeführten Swift GTi. Das Modell hat bis heute in der dritten Generation seine Faszination beibehalten. Konkurrenten sind der Opel Corsa mit 150 PS und der Seat Ibiza mit 150 PS. Das neue Flaggschiff der Swift-Modellreihe soll laut dem Hersteller rund 20 Prozent der Verkäufe generieren.



Suzuki behauptet sich aktuell weltweit auf Platz 8 bei den Automobilherstellern. Die weltweiten Verkäufe im Jahr 2017: rund 3,1 Millionen Fahrzeuge. Für Europa bedeutet das eine Steigerung von 15 Prozent, in Zahlen 280.000 abgesetzte Einheiten und in Deutschland über 38.000 neue Automobile auf den Straßen. Diese Erfolgsstory der Japaner soll sich 2018 wiederholen, sagt der Director Sales and Marketing Suzuki Automobile Thomas Wysocki dem Motor-Informations-Dienst (mid) bei der internationalen Präsentation des Suzuki Swift Sport in Malaga. "Mit 437 Vertragspartnern in Deutschland hat Suzuki ein breit aufgestelltes Händlernetz zu bieten. Das sind alles Verkaufsstandorte inklusive Service. Technische Schulungen finden regelmäßig statt, auch in der kaufmännischen Schulung werden unsere Vertragspartner vom Hersteller unterstützt," so Wysocki. Dieses Gerüst ist die Grundvoraussetzung für Wachstum. Die Zeichen stehen gut, wird doch am 23. Juni 2018 der neue Suzuki Swift Sport seine Markteinführung in Deutschland feiern. Das neue Flaggschiff der Swift-Modellreihe soll laut Suzuki rund 20 Prozent der Verkäufe generieren.



Die erste Testfahrt quer durch Malaga verläuft durchaus positiv. Der Testwagen in der Farbe "Champion Yellow" zieht die Blicke der Spanier auf sich. Etwas breiter, etwas tiefer, 20 Millimeter mehr Radstand und eine 30 Millimeter niedrigere Karosserie als bisher - die Proportionen passen. Details wie Seitenschweller und ein Heckdiffusor in Carbonoptik, eine Frontspoilerlippe und zwei kegelförmige Auspuffendrohre machen den Japaner im Straßenbild unverwechselbar. Polierte 17 Zoll große Alufelgen betonen den sportlichen Look des Flitzers. Innen präsentiert sich ein unten abgeflachtes Lederlenkrad mit roten Nähten, der Schalthebel ist mit Chrom versehen und die Pedale sind aus Edelstahl. Was uns besonders gefällt sind richtig bequeme Sportsitze, ausreichend Beinfreiheit für zwei Passagiere auf den hinteren Sitzen und ein schwarz-rot gestalteter Innenraum, der hochwertig anmutet.



Unter der Motorhaube arbeitet ein 1,4 Liter Boosterjet-Motor mit 103 kW (140 PS), Turbolader und Direkteinspritzung. Nur 970 Kilogramm wiegt der kleine Swift Sport dank einer neuen Plattform namens "Heartect". Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 210 km/h an. Keine Angst, bei schneller Fahrt heben die Insassen in dem Fliegengewicht trotzdem nicht ab. So flott lässt es sich in Spanien auch nicht fahren, bei maximal 120 km/h ist wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung Schluss. Doch in Kurven gibt er sich agil, das Sicherheitsgefühl ist durch ein Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff und eine dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) und weitere Sicherheitsfeatures immer mit an Bord.



Der Preis für das Gesamtpaket inklusive einem Audio-System mit Touch-Display und Rückfahrkamera plus Navi liegt bei 21.400 Euro. Eine Metallic-Lackierung kostet 500 Euro Aufpreis. Das Geld kann sich der Kunde sparen, weil die Farbe Champion Yellow nicht zu toppen ist.



Jutta Bernhard / mid





Technische Daten Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet:



Fünftüriger Kleinwagen, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 3.890/1.735/1.480/2.450, Leergewicht: 1.045 kg, Zuladung: 400 kg, Gepäckraum: 265 bis 579 Liter, Tankinhalt: 37 Liter. Preis: 21.400 Euro.

Motor: Vierzylinder-Turbo-Benziner, Hubraum: 1.373 ccm, Leistung: 103 kW/140 PS bei 5.500 U/min, max. Drehmoment: 230 Nm bei 2.500 bis 3.500 U/min, Kraftübertragung auf die Vorderräder mit Sechsgang-Schaltgetriebe, 0 bis 100 km/h: 8,1 s, Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h, Normverbrauch kombiniert: 5,6 l/100 km Superbenzin, CO2-Ausstoß: 125 g/km, Abgasnorm: Euro-6d-Temp.