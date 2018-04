Heiße Kisten auf der Show-Bühne

Anzeige

Auto-Präsentationen sind immer spektakuläre Show-Veranstaltungen. Doch wenn die schnellen Rennwagen ins Scheinwerferlicht geschoben werden, erinnert das fast an ein Rock-Konzert. Ganz großes Kino bot jetzt BMW beim Motorsport-Aufgalopp in der BMW-Welt. Im Rahmen einer actionreichen Veranstaltung läutete BMW M Motorsport die neue Saison ein und stellte seine Fahrzeuge und Fahrer der Öffentlichkeit vor.



Gäste und Zuschauer bekamen alle sechs BMW M4 DTM im neuen Design sowie den neuen M8 GTE, den M6 GT3, den neuen M4 GT4, das M4 GTS DTM Safety Car und das historische M1 Procar zu sehen. BMW Motorsportchef Jens Marquardt war ebenso anwesend wie die Werksfahrer Philipp Eng, Joel Eriksson, Augusto Farfus, Timo Glock, Alexander Sims, Bruno Spengler, Martin Tomczyk und Marco Wittmann sowie die Motorsport-Junioren Beitske Visser und Nico Menzel.



"Es ist für uns immer wieder ein großartiges Erlebnis, die neue Saison mit der Präsentation unserer Fahrer und Fahrzeuge genau dort einzuläuten, wo das Herz von BMW M Motorsport schlägt - hier in München", sagte Marquardt. Diesmal konnte man den Fans eine ganz besondere Show bieten, schließlich war die Bandbreite an Rennfahrzeugen noch nie so groß und spektakulär. Ernst wird es bereits am ersten Mai-Wochenende. Dann startet BMW parallel mit dem M8 GTE in die neue Saison der FIA WEC und mit dem M4 DTM in die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) 2018.