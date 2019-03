Heiße Maschine für kühle Rechner

Honda dreht an der Preisschraube und bietet die "CBR1000RR Fireblade" des Modelljahres 2018 mit Rabatt an. Die Standardvariante der "Feuerklinge" inklusive eines Quickshifters ist zum Aktionspreis von 15.990 Euro zu haben (inklusive Überführung), was einer Ersparnis von 2.300 Euro entspricht.



Die veredelte Variante "SP" mit semiaktiven Öhlins-Federelementen, Titantank sowie Quickshifter mit Blipper-Funktion lockt mit einem Aktionspreis von 18.990 Euro (inklusive Überführung), was 4.000 Euro Ersparnis bedeutet. Die für Rennsport sowie weiteres Tuning vorbereitete "SP-2" ist mit 21.990 Euro (inklusive Überführung) sogar um 5.000 Euro ermäßigt.

