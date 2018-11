"Held der Straße" gewinnt Kampf gegen die Flammen

Lutz Kluge beweist: Auch als Beifahrer kann man zum Helden im Straßenverkehr werden. Der Berliner wurde von Goodyear und dem Automobilclub von Deutschland (AvD) zum "Held der Straße" des Monats September 2018 gekürt. Er hatte es möglich gemacht, dass ein Autofahrer aus seinem Fahrzeug gerettet wurde, bevor es in Flammen aufging.



Am 17. August 2018 war Kluge als Beifahrer auf der Bundesautobahn 13 in Richtung Dresden unterwegs. Dort sah er einen Wagen in Schlangenlinien fahren, der kurz darauf von der Fahrbahn abkam und zu brennen begann. Es war ein Rennen gegen die Zeit, da sich die Türen des Autos nicht öffnen ließen. "Inzwischen waren offene Flammen zu sehen und die Zeit wurde knapp", erinnert sich der 54-Jährige. "Aufgeben kam nicht infrage, das hätte ich mir wohl mein Leben lang nicht verziehen", betont Kluge.



Doch auch wenn er das Fenster einschlagen und so die Tür öffnen konnte - aufgrund des Qualms und der Flammen konnte er den Fahrer nicht befreien. Inzwischen brannte es rund um das verunfallte Fahrzeug. Als er gerade einen dritten Versuch starten wollte, erreichten andere Ersthelfer mit Feuerlöschern das Inferno und schufen eine Schneise für den Fahrer, der sich im letzten Moment aus eigener Kraft befreien konnte. Anschließend sorgte Kluge zudem dafür, dass ein Abschnitt auf der Straße für nachrückende Rettungskräfte freigelassen wurde.

