Heldentat: Rettung aus brennendem Auto

Als Christian Gruber abends mit dem Auto unterwegs ist, denkt er sicher nicht daran, das gleich ganz dramatische Minuten auf ihn zu kommen. Doch plötzlich sieht der 41-Jährige kurz nach dem Autobahnzubringer im Landkreis Rhön-Grabfeld, wie ein Fahrzeug auf der Gegenspur nach rechts in die Leitplanke gerät.



"Der Wagen ist nur knapp hinter meinem Heck entlang geschlittert und hätte mich fast erwischt", berichtet Christian Gruber. Das schwer beschädigte Fahrzeug kommt danach auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Christian Gruber hält sofort an und eilt zum Unfallort. "Das Auto lag auf der Seite, und der Motorraum hat bereits stark gequalmt", sagt der Ersthelfer. "Die Fahrerin konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien, also half ich ihr dabei. Ein Kollege von mir, der auf der gleichen Route unterwegs war, verständigte den Rettungsdienst", erzählt er weiter.



Während sich Christian Gruber um die leicht verletzte Frau kümmert, löscht ein weiterer Helfer das brennende Fahrzeug. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wird die Frau in die nahe Kreisklinik gebracht und Christian Gruber kann den Unfallort verlassen. "Danach habe ich erst mal eine zweistündige Pause gebraucht, um zur Ruhe zu kommen", sagt der Retter in der Not. Für seinen mutigen Einsatz wird der Mann aus Bad Neustadt an der Saale von Goodyear und dem Automobilclub von Deutschland (AvD) zum "Held der Straße" des Monats Juli 2018 gekürt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.09.2018