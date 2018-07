Hier drehen Autofahrer am Rad

Anzeige

Derzeit brennt nicht nur die Sonne mancherorts Löcher in den Asphalt, bei einigen Autofahrern brennen auch die Sicherungen durch. Die Advocard-Studie "Deutschlands großer Streitatlas" hat 1,7 Millionen Rechtschutz-Versicherungsfälle ausgewertet und ermittelt, wo die streitlustigsten Autofahrer unterwegs sind.



Auf Bundeslandebene ist Nordrhein-Westfalen mit 8,0 Streitigkeiten pro 100 Einwohner Spitzenreiter der Verkehrsstreiter. NRW ist auch das Bundesland mit dem höchsten Verkehrsaufkommen. Das deutlich dünner besiedelte Brandenburg kommt allerdings auf den selben Pro-Kopf-Wert. Die in Relation zu den Einwohnern wenigsten Streitigkeiten weist Bayern auf - die Süddeutschen scheinen es dann doch öfters mal mit Gemütlichkeit zu regeln. Denn auch neun Landkreise in den Top 10 der friedlichsten Verkehrsteilnehmer befinden sich in Bayern.



Auf Kreisebene sind der Auswertung zufolge die streitlustigsten Autofahrer in Niedersachsen und Hessen unterwegs. Platz 1: Der Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen, gefolgt von den beiden hessischen Landkreisen Limburg-Weilburg und Wiesbaden. Die Hauptgründe für Streitigkeiten mit Kfz-Bezug sind bundesweit Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verkehrsunfälle.