Hightech im Paket für den talentierten Kastenwagen von Fiat

Fiat schnürt für den Talento Technik-Pakete. Den Kastenwagen gibt es nun mit allerhand elektronischen Assistenten, die das Fahrerleben leichter machen. Die gebündelten Extras sind preiswerter als einzeln bestellt. Käufer des Fiat Talento in der Karosserieversion Kastenwagen haben ab sofort die Wahl zwischen vier solcher Ausstattungspakete.



Beispielsweise bietet Fiat Professional das Paket "Basis Plus" für den Fiat Talento Kastenwagen in der Ausstattungslinie Basis für 570 Euro an. Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control) und Radio mit MP3-Fähigkeit und Bluetooth-gesteuerter Freisprechanlage (Kompatibilität vorausgesetzt) würden als einzelne Komponenten normalerweise 800 Euro kosten. Das "Handwerker Paket Basis" mit Trennwand und CargoPlus-Klappe, Weitwinkelspiegel an der Beifahrersonnenblende, Holzboden mit schwarzer Kunststoffoberfläche im Laderaum sowie Beifahrerdoppelsitzbank mit Ablagemöglichkeit, Klemmbrett und Staufach ist für 460 Euro zu haben, ein Preisvorteil von 190 Euro gegenüber den einzelnen Komponenten.



Ähnlich konfiguriert - minus Doppelsitzbank mit Zubehör - ist das "Handwerker Paket SX" für 350 statt regulär 450 Euro. Am meisten sparen Käufer des Fiat Talento Kastenwagen in der Ausstattungslinie SX, wenn sie zusätzlich das Ausstattungspaket "SX Plus" ordern. Zum Preis von 850 Euro - statt 1.180 Euro - bietet es eine automatische Klimaanlage im Cockpit, Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control), Rückfahrkamera inklusive Einparkhilfe hinten (nicht verfügbar für Kastenwagen mit Hochdach), Nebelscheinwerfer sowie Licht- und Regensensor mit Follow-me-home-Funktion.