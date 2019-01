Hightech-Offensive bei Hyundai

Vom vollautomatischen Laden der Elektroautos bis zur Fingerabdruck-Erkennung an Türen - der koreanische Fahrzeughersteller Hyundai will 2019 technologisch durchstarten.



Mit der Fingerabdruck-Technologie können Fahrer nicht nur Türen entriegeln, sondern auch das Fahrzeug starten. Die Innovation kommt zunächst in einer Version des Hyundai Santa Fe zum Einsatz, die im 1. Quartal 2019 in ausgewählten Ländern angeboten wird. Schrittweise will man das System in anderen Modellen und weiteren Märkten einführen - nicht aber in Europa.



Auch für Fahrer von Elektroautos präsentiert der Konzern eine praktische Neuheit: Es ist ja so, dass sich immer mehr Elektrofahrzeuge öffentliche Ladestationen teilen müssen. Um Wartezeiten zu vermeiden, entwickelt Hyundai das Automated Valet Parking System (AVPS). Es kombiniert das vollautomatische Parken und induktive, also kabellose Laden von Elektrofahrzeugen.



Das System parkt das Elektrofahrzeug vollautomatisch an einer freien drahtlosen Ladestation. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, rangiert es das Fahrzeug in eine andere freie Parklücke. So kann das nächste Elektrofahrzeug die Ladestation nutzen.



Auch beim autonomen Fahren drücken die Koreaner auf die Tube: 2021 will Hyundai in verschiedenen "intelligenten Städten" autonomes Fahren anbieten. Das AVPS-System ist mit Einführung autonomer Fahrzeuge der Stufe 4 für 2025 vorgesehen. 2030 dann sollen die ersten vollständig autonomen Fahrzeuge auf den Markt kommen.

