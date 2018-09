Hightech-Socken für den elektrischen Aston Martin

Ausnahme-Autos benötigen auch Ausnahme-Reifen. Der neue vollelektrische Aston Martin Rapide E erhält nun standesgemäße Gummis für hoch differenzierte Bodenhaftung. Als offizieller technischer Partner will der italienische Reifenhersteller Pirelli dazu beitragen, dass der Sport-Stromer jene Leistung abruft, die ihn unverwechselbar zu einem Aston Martin macht.



Denn wie zahlreiche Fahrzeugmodelle von Aston Martin vor ihm wird der Rapide E mit Pirelli P Zero Reifen ausgestattet. Und auch in diesem Fall mit P Zero Reifen, deren Charakteristik individuell auf die Erfordernisse des jeweiligen Modells zugeschnitten sind.



Gemeinsam mit ihren Kollegen von Aston Martin arbeiteten die Ingenieure von Pirelli daran, die Reifenspezifikation immer wieder zu verfeinern - mit dem Ziel, den Stil des Fahrzeugs, seine herausragende Leistung sowie die Eigenschaften des emissionsfreien Antriebs perfekt zu ergänzen.



Die hinter dem Reifen steckende Technologie ermöglicht einen niedrigen Rollwiderstand. Der ist für Elektrofahrzeuge von hoher Bedeutung, weil davon maßgeblich abhängt, welche Kilometerleistung ein Fahrzeug mit einer Batterieladung erzielt.



Die Entwicklung ist ein Balanceakt: Denn Reifen müssen zugleich auch weitere Eigenschaften des Fahrzeugs wirkungsvoll unterstützen beziehungsweise dessen Anforderungen erfüllen. Performance und reaktionsschnelles Handling sind zwei Schlüsselfaktoren. Diese Eigenschaften werden durch individuell optimierte Reifenprofile fein ins Lot gebracht, um das Drehmoment der Elektromotoren und die hohe Leistung auf der Hinterachse umzusetzen und zugleich niedrigen Rollwiderstand und präzise Leistung auch bei Nässe zu gewährleisten.



Die P Zero Reifen für den Rapide E sind darüber hinaus mit dem Pirelli Noise Cancelling System ausgestattet, das zur Reduzierung von Hohlraumgeräuschen beiträgt. Hier reduziert die schallabsorbierende Technologie die Frequenzfilterung durch das Auto und soll so mehr Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Reifen bieten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.09.2018