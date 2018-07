Hilfreicher Kurz-Check vor der Urlaubsfahrt

Anzeige

Viel Arbeit ist es ja wirklich nicht, aber eminent wichtig: Diese Punkte sollten Autofahrer dringend beachten, ehe sie in den Urlaub starten - denn sonst ist eine Panne programmiert.



"Die Überprüfung der Beleuchtung dauert keine zwei Minuten", so die Spezialisten vom TÜV Süd. Einige Länder schreiben das Mitführen von Ersatzlampen vor, eine gute Idee sei ein Sortiment der wichtigsten Lampen und Sicherungen an Bord allemal. Wer mit Anhänger unterwegs ist, sollte auch dafür Reserve-Licht dabei haben.



Was viele nicht wissen: Die Reifendruckwerte des Herstellers gelten für kalte Reifen. Schon Fahrten unter zehn Kilometer Länge erwärmen die Pneus. "Deshalb immer bei kalten Reifen prüfen", so der TÜV Süd. Für längere Fahrten auf der Autobahn empfiehlt er einen höheren Fülldruck. Bei größeren Kombis seien dafür zum Teil Werte nahe an drei Bar vorgesehen, die für ein unbeladenes Fahrzeug auch bei Autobahnfahrten eher zu hoch seien.



"Besonders wichtig ist der korrekte Luftdruck bei Wohnanhängern", so ein Sprecher. Beim Checken empfehle sich ein Blick auf den Zustand der Bereifung. Seien spröde Stellen oder Risse vorhanden, sollten die Reifen erneuert werden, auch wenn das Profil noch gut ist.



Unbedingt sollte der Stand der Kühlflüssigkeit gecheckt werden, denn die Motorkühlung wird vor allem im Stau stark beansprucht. Gut ist auch ein Blick aufs Motoröl und auf den Tank der Scheibenwaschanlage. Für klare Sicht sind natürlich auch funktionsfähige Wischerblätter wichtig.