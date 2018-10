Hochdruckreiniger: Bei richtiger Anwendung keine Reifen-Gefahr

Können Autofahrer beim Säubern ihrer Reifen einen Hochdruckreiniger benutzen? Oder kommt es dabei zu Schädigungen? Dieser Frage gingen die Expertenorganisation Dekra und der Reinigungsspezialist Kärcher nach. Das Ergebnis: Es kann Entwarnung gegeben werden.



"Mit der richtigen Arbeitsweise und einem Mindestabstand von 30 Zentimetern zur Oberfläche kann problemlos der Hochdruckreiniger genutzt werden", sagt Dekra-Reifenexperte Christian Koch.

Bisher standen zahlreiche Gerüchte und Behauptungen im Raum, ob und unter welchen Bedingungen eine Schädigung von Reifen auftreten kann.



Wird der Mindestabstand eingehalten, treten keinerlei Schäden auf. Bei der Studie wurden Materialproben von Reifen in mehreren reproduzierbaren Versuchsreihen bearbeitet. Dabei wurden unterschiedliche Düsen, Wasserdrücke, Abstände und Zeitintervalle untersucht. Der Wasserdruck betrug jeweils 60 bar (Standard bei Wasch-Centern) oder 161 bar, was bei hochwertigen Hochdruckreinigern für den Hausgebrauch üblich ist.



Die Experten empfehlen zur Reinigung von Fahrzeugen und Reifen ausschließlich die Verwendung einer Flachstrahldüse. Diese wird bei nahezu allen Hochdruckreinigern mitgeliefert. Und auch in Wasch-Centern, Werkstätten, Autohäusern oder Tankstellen sind die Geräte in der Regel mit solchen Düsen ausgerüstet, die das Wasser in einem breiten, fächerförmigen Strahl ausbringen.



"Rotations- oder gar Punktstrahldüsen, die für industrielle Anwendungen oder für den Schmutzabtrag auf Steinflächen gedacht sind, können Reifen durchaus beschädigen und sind - nicht nur deshalb - für die Fahrzeugwäsche nicht geeignet", sagt Koch.

