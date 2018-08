Höchste Brandgefahr beim Parken

Anzeige

Es ist schnell passiert - und die Folgen können dramatisch sein: Unachtsam geparkte Autos sind immer wieder Auslöser zum Teil verheerender Brände, weil die heißen Katalysatoren am Fahrzeugboden etwa das Gras in wegen der Hitze knochentrockenen Wiesen in Brand gesetzt haben.



Bei einem Test der Dekra auf einer trockenen Böschung verursachte ein heißer Kat innerhalb von Sekunden ein Feuer, das anschließend auf das komplette Fahrzeug übergriff. "Das Problem kann beim Parken auf ausgetrockneten Wiesen und Feldern, aber auch am Straßenrand auftreten", heißt es.



Begünstigt wird das Entstehen eines Brandes durch hoch stehende, trockene Gräser, hohe Außentemperaturen und einen geringen Abstand zwischen Fahrzeug und Untergrund. Bei tiefer gelegten Fahrzeugen oder unebenem Boden sollte man doppelt aufpassen.