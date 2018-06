Honda Civic Type R: Die Rekordjagd geht weiter

Anzeige

Erst auf der Rennstrecke zeigen Autos ihr sportlichstes Gesicht. Das denken sich offenbar auch die Strategen von Honda und eilen mit dem Civic Type R von einer Bestzeit zur nächsten. Nur kurz nach dem Meilenstein auf der Rennstrecke im französischen Magny-Cours haben die Japaner auf dem legendären Kurs in Spa-Francorchamps in Belgien erneut für Furore gesorgt. Der Civic Type R umrundete die 7,004 Kilometer lange Berg- und Talbahn in den Ardennen in 2:53,72 Minuten. Eingefahren hat den Rekord in Hondas Kompaktsportler Bertrand Baguette, der in der Super GT zurzeit für Nakajima Racing in einem Honda NSX GT an den Start geht.



Und was sagt der Rennfahrer über den Civic Type R? "Bei frontbetriebenen Fahrzeugen stellt man sich auf Untersteuern ein, dieses Auto ist aber eine Ausnahme. Es vermittelt sofort großes Selbstvertrauen", sagt Bertrand Baguette. Dank optimaler Aerodynamik-Eigenschaften sei ein sicheres Fahrgefühl auch bei hohen Geschwindigkeiten gegeben: "Die Traktion ist einfach unglaublich." Die Rennsporttauglichkeit des Type R stehe für ihn außer Frage, so Bertrand Baguette. Er sei allerdings auch als Alltagsfahrzeug hervorragend geeignet. Denn neben hohem Sitzkomfort biete er eine sehr gute Rundumsicht.



Im Jahr 2016 erzielte Honda mit dem Civic Type R der Vorgängergeneration bereits Bestzeiten in Estoril, am Hungaroring, in Silverstone und in Spa-Francorchamps. Neben Magny-Cours sollen 2018 mit dem Civic Type R der aktuellen Generation erneut Rekorde auf den genannten vier Rennstrecken eingefahren werden. Nach dem erfolgreichen Rekordversuch in Magny-Cours im Mai 2018 ist die Bestzeit in Spa-Francorchamps bereits der zweite Meilenstein im Rahmen der "Type R Challenge 2018".



Das Fahrerteam für die weiteren Rekordversuche, die im Sommer 2018 folgen, setzt sich zusammen aus dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister und NSX "Super GT"-Pilot Jenson Button (Großbritannien), WTCR-Pilot Tiago Monteiro (Portugal) und BTCC-Legende Matt Neal (GB).