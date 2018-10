Honda Civic Type R - Im Geiste in der grünen Hölle

"Nuhrmborg Riehng" - mit fremden Sprachen hat Toshinobu Nonaka seine liebe Mühe. Doch der Name des legendären Rundkurses geht ihm schon fast ohne Knoten in der Zunge über die Lippen. Der Ingenieur ist Chefentwickler für den neuen Honda Civic Type R und deshalb in den letzten Monaten Dauergast in der Eifel. Schließlich wollen die Japaner genau hier beweisen, dass Lust und Leidenschaft bei ihnen

...