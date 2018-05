Honda deutlich vorne bei Tageszulassungen

Anzeige

Der Anteil der Händler- und Werkszulassungen ging im April 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich zurück. So lag er bei 27,1 Prozent, im April 2017 dagegen bei 29,9 Prozent. Laut der Branchen-Spezialisten vom "kfz-betrieb" sind die Tageszulassungen auch im Jahresverlauf rückläufig: Nach den ersten vier Monaten lag ihr Anteil an den gesamten Pkw-Neuzulassungen in Deutschland bei 28,8 Prozent, 2017 waren es noch 31,7 Prozent.



Klarer Spitzenreiter ist wieder einmal Honda mit einem Eigenzulassungsanteil von stolzen 51,5 Prozent. Das geht aus der Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervor, die der "kfz-betrieb" ausgewertet hat. Honda kann sich auch den fragwürdigen Titel der größten Steigerung gegenüber dem Vorjahresmonat zuschreiben - vor einem Jahr lag die Quote noch bei 34,7 Prozent.



Auf den Rängen zwei und drei landeten Nissan mit 42,5 und Opel mit 41,5 Prozent. Die wenigsten Eigenzulassungen verzeichneten Dacia mit 7,4, Smart mit 14, Volvo mit 14,6, Mitsubishi mit 15,6, Ford mit 15,7 und Skoda mit 16,6 Prozent. Nach den ersten vier Monaten machten sie 28,8 Prozent der gesamten Pkw-Neuzulassungen in Deutschland aus, 2017 waren es noch 31,7 Prozent.