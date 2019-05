Honda e: Kameras statt Außenspiegel

Die Außenspiegel haben ausgedient: Honda setzt beim neuen Elektrofahrzeug e auf ein serienmäßiges Kamerasystem. Damit versprechen die Japaner Vorteile in Sachen Design, Sicherheit und Aerodynamik.



Wie das System funktioniert? Kleinformatige Kameras übertragen ihre Bilder in Echtzeit auf zwei Sechs-Zoll-Monitore im Fahrzeuginnern. Der Fahrer hat laut Honda einen ergonomischen und natürlichen Blickwinkel, da die Monitore an den Seiten des Armaturenbretts positioniert sind.



Die Unterschiede zu den klassischen Außenspiegeln: Die Kameras ragen nicht über die Radhäuser und damit auch nicht über die Fahrzeugbreite hinaus. Außerdem soll der Luftwiderstand um rund 90 Prozent reduziert werden, was wiederum positive Auswirkungen auf Effizienz und Reichweite haben soll.



Ein weiterer Vorteil: Geringere Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten. Die Kameragehäuse sind außerdem so geformt, dass sich keine Wassertropfen auf der Linse bilden können, heißt es.



Auch das Thema Sicherheit wird durch das Kamerasystem angesprochen: Der Fahrer kann durch verschiedene Einstellungen das Sichtfeld vergrößern. Tote Winkel sollen in der Normalansicht um rund zehn Prozent und in der Weitwinkelansicht um etwa 50 Prozent reduziert werden. Und: Die Helligkeitsstufen der Innenmonitore passen sich automatisch an die aktuellen Lichtbedingungen an.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 28.05.2019