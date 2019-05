Hyundai: Ab ins Grüne

Alternative Antriebe spielen bei fast allen Autobauern eine Hauptrolle. Einer der Pioniere auf diesem Gebiet ist die Marke Hyundai. Das Brennstoffzellen-Fahrzeug Nexo und der vollelektrische Kona Elektro sind die grünen Hoffnungsträger des Herstellers. Jetzt stellt Hyundai Deutschland diese beiden Fahrzeuge auf dem Greentech Festival am 24. und 25. Mai 2019 auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof ins Rampenlicht.



Die Veranstaltung soll Menschen aus aller Welt zusammenbringen, um sie für grüne Zukunftstechnologien und einen nachhaltigen Lifestyle zu begeistern - auch die Hyundai Fahrer. Für sie gibt es am 24. Mai gegen Vorlage des Fahrzeugscheines 100 kostenlose Eintrittsarten von Hyundai. Die Ausgabe erfolgt an der Kasse (Eingang Hangar 6) zwischen 11 und 13 Uhr, solange der Vorrat reicht, teilt der Autobauer mit.



Auch Probefahrten mit dem Nexo sind möglich. Hyundai fertigt Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb bereits seit 2013 in Serie. Die Marke ist nach eigenen Angaben aktuell der einzige AutoHersteller, der alle wichtigen alternativen Antriebsformen in Serie anbietet: Elektro-, Hybrid-, 48-Volt Mildhybrid-, Plug-in-Hybrid- und Brennstoffzellenantrieb.



Zum Besucherinteresse soll auch die Formel E beitragen. Die Rennserie mit rein elektrischen Boliden gastiert am 25. Mai 2019 auf dem Tempelhofer Gelände. Auch das Greentech Festival hat sportliche Wurzeln. Denn einer der Mitinitiatoren ist kein Geringerer als der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.05.2019