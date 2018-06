Hyundai Amateur Cup: Liebesgrüße aus Moskau

Anzeige

Die Sportwelt schaut wie gebannt nach Russland. Und viele deutsche Fußball-Fans stellen sich bereits die bange Frage, ob die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft die Vorrunde übersteht. Ein Ausscheiden wäre eine Blamage, schließlich sind Jogis Jungs als Titelverteidiger am Start. Vor allem die Amateurfußballer des Hamburger Futsal Club 2016 drücken dem Team Germany die Daumen. Aus einem nicht ganz uneigennützigen Grund: Denn die Kicker haben gerade den Hyundai Amateur Cup 2018 gewonnen. Und zur Belohnung dürfen sie das WM-Finale 2018 live im Moskauer Luzhniki-Stadion sehen. Da wäre eine Teilnahme der deutschen Fußball-Stars natürlich das Sahnehäubchen.



Und der Weg nach Moskau war für die Amateur-Kicker alles andere als leicht. Bei dem gemeinsam mit dem Medienpartner sporttotal.tv veranstalteten Hyundai Amateur Cup 2018 traten mehr als 60 Mannschaften in vier Qualifikationsturnieren in Kirchheim (nahe München), Hamburg, dem nordrhein-westfälischen Haltern am See sowie Frankfurt gegeneinander an. Im Finale trafen die besten zwölf Teams auf den Plätzen des FSV Frankfurt aufeinander. Gespielt wurde auf 30x15 Meter großen Kunstrasenspielfeldern, jede Mannschaft stellte vier Feldspieler und einen Torwart.



Im spannenden Finale setzte sich der HFC 16 - Hamburger Futsal Club 2016 mit 5:4 gegen den SG Herne 70 e.V. durch. Elf Mannschaftsmitglieder fliegen nun für drei Tage nach Moskau und dürfen zusammen mit 81.000 anderen Fußballf-Fns aus der ganzen Welt den beiden Finalmannschaften der FIFA WM 2018 live zujubeln. Auch der zweitplatzierte SG Herne 70 e.V. geht nicht leer aus: Hyundai stellt dem Verein für ein Jahr einen H-1 Travel zur Verfügung, mit dem die Mannschaft dann komfortabel zu Turnieren reisen kann. Den mit 3.000 Euro für die Mannschaftskasse dotierten dritten Platz konnten Die Kickers aus Dortmund erkämpfen.