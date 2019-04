Hyundai: Großer Bahnhof am Nürburgring

Wenn Veranstaltungen innerhalb von einer Stunde ausgebucht sind, denkt man zunächst an ein Konzert von Madonna oder das Champions-League-Finale im Fußball. Doch Autobauer schaffen das auch - vor allem, wenn Emotionen ins Spiel kommen. Und genau das möchte Hyundai mit der Driving Academy vermitteln. Am 27. und 28. April 2019 ist es wieder soweit. Dann treffen sich N-Thusiasten, wie Hyundai Besitzer eines i30 N auch nennt, zum ersten Track Day dieses Jahres auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.



Die Zwei-Tages-Veranstaltung rund um den dritten Lauf zur VLN-Langstreckenmeisterschaft war innerhalb von nur 60 Minuten komplett ausgebucht, obwohl das Kontingent für die Anhänger des Hyundai i30 N und des i30 Fastback N nachträglich sogar aufgestockt wurde. "Der Saisonauftakt in der Eifel zeigt deutlich das begeisternde Potenzial der N-Modelle", sagt Till Wartenberg, Direktor Marketing und Presse bei Hyundai.



Kein Wunder: Denn bei der Hyundai Driving Academy erhält jeder N-Thusiast Gelegenheit, die Stärken seines eigenen i30 N oder i30 Fastback N auszureizen und den Fahrspaß zu erleben. Zum Track Day werden Gruppen- und Individualtraining auf der Grand-Prix-Strecke angeboten. In den Kosten von 449 Euro für zwei Personen sind laut Hyundai auch Übernachtung sowie Vollverpflegung und Karten für den VLN-Lauf enthalten.



Auch 2019 sollen weitere Termine der Hyundai Driving Academy folgen, verspricht der Hersteller. Hyundai rechnet dabei mit einem steigendem Andrang: Schließlich sind 2018 über 3.800 Einheiten des i30 N verkauft worden. Und neben dem i30 N steht nun mit dem i30 Fastback N noch ein zweites N-Modell bei den Händlern. Damit sollen zahlreiche neue N-Thusiasten in der Driving Academy schon bald auf den richtigen Geschmack kommen.

