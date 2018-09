Hyundai H350 MultiCab: Das Multitalent

Mit diesem Multitalent kann eine Arbeiter-Kolonie auf Reisen gehen. Denn im neuen Hyundai H350 MultiCab können bis zu sieben Passagiere und mehr als eine Tonne Last transportiert werden. Auf Basis des H350 Cargo haben die Spezialisten von Snoeks Automotive ein Fahrzeug für Gewerbe, Handel und Freizeit auf die Räder gestellt.



Die Preisliste für den H350 MultiCab startet bei 39.320 Euro (netto, zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer) für den H350 Eco mit 110 kW/150 PS als Sechssitzer und reicht bis zu 41.690 Euro für den H350 Profi mit 125 kW/170 PS als Siebensitzer.



Der H350 MultiCab bietet durch die multifunktionale Trennwand mit bis zu vier ergonomisch optimierten Sitzplätzen einen 2.650 Millimeter langen Laderaum. Längeres Ladegut wie zum Beispiel eine Leiter schiebt der Fahrer unter die in die Trennwand integrierte Sitzbank. Je nach Fahrzeugkonfiguration stehen hier drei oder vier Plätze zur Verfügung. In Kombination mit der Doppelbeifahrersitzbank kann der Fahrer einen sechsköpfigen Baustellentrupp samt Material und Werkzeug zum Einsatzort bringen. Der H350 MultiCab kann bis zu 1.060 kg Nutzlast transportieren.



Die hinteren Sitzplätze verfügen über voll integrierte und geprüfte Sicherheitsgurte und Kopfstützen. Dazu passt Snoeks Automotive das MultiCab-Modul durch speziell für den H350 Cargo entwickelte Kunststoffverkleidungen und Formteile an das Fahrzeugdesign an.



Eine Herstellergarantie gibt es obendrauf: Der Kunde kann bei der Fahrzeugbestellung wählen, ob er eine Garantiedauer von drei Jahren ohne Kilometerbegrenzung oder von fünf Jahren bis 200.000 Kilometer haben möchte. Die Garantie gilt für die Fahrzeuge, die ursprünglich von einem autorisierten Vertragshändler im europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurden.

