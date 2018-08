Hyundai i30: Schicker und sauberer

Anzeige

Ausschließlich nach der Abgasnorm Euro 6d-Temp zertifizierte Motoren, schickeres Outfit, mehr Vernetzung - Hyundai hat seinen kompakten i30 auf den neuesten Stand gebracht. Zu haben ist der asiatische Golf-Gegner wie gehabt ab 17.450 Euro.



Um die strengen Abgaswerte der erst ab September 2019 verbindlichen Abgasnorm zu erfüllen, werden alle Dieselmotoren mit einem SCR-Katalysator und alle Benzindirekteinspritzer mit einem Partikelfilter ausgestattet. Nach wie vor bietet Hyundai den i30 5-Türer und den Kombi mit je drei Benzinern zwischen 100 und 140 PS und 1,6-Liter-Dieselmotoren mit 95, 110 und 136 PS an. Ein 6-Gang-Schaltgetriebe ist Serienstandard. Ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe namens 7-DCT steht gegen Aufpreis für den Top-Benziner und die beiden stärkeren Diesel parat. Neu ist auch die sportliche Version N-Line beim Fünftürer mit 140 PS-Benziner und 136 PS-Diesel, bei der diverse Zutaten des Kompakt-Sportlers i30 N wie silberne Zierleisten an Front- und Heckschürzen, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen oder die Abgasanlage mit Doppelendrohr und Sportsitze für Emotionen sorgen sollen. Die Preise beim N-Line starten bei 24.550 Euro für den Benziner und bei 27.160 Euro für den Diesel.



Außen weist ein neu gestalteter Kühlergrill auf die Überarbeitung des i30 hin, innen ein 8-Zoll-Farb-Touchscreen mit Android Auto- und Apple CarPlay-Anbindung, der das bisherige 5-Zoll-Display ersetzt. Für die Schrägheckvariante i30 Fastback bietet Hyundai jetzt auch den 136 PS starken Selbstzünder an, und zwar in den Versionen Style ab 28.280 und Premium ab 30.380 Euro.